YPF y ENI fortalecen exportaciones hacia Europa y Asia

El Gobierno nacional, encabezado por el Presidente Javier Milei, concretó en Olivos la firma de un acuerdo estratégico entre YPF y ENI para la explotación y exportación de gas natural licuado (GNL) de Vaca Muerta.

Se trata de la inversión más grande en la historia de Argentina, con un aporte de US$30.000 millones de ENI durante los próximos cinco años y financiamiento por US$20.000 millones para cubrir el 70% del costo de la infraestructura. El proyecto permitirá exportar 12 millones de toneladas de GNL anuales, con ingresos estimados de hasta US$20.000 millones por año desde 2030.

El acuerdo también contempla la generación de 50.000 empleos directos e indirectos y la participación futura de empresas como Shell. Los principales mercados serán Europa y Asia, consolidando a Argentina como proveedor global de energía.