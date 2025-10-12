spot_img
domingo, octubre 12, 2025
Argentina recupera el mercado chileno para la carne patagónica

ECONOMÍA
Redacción
Less than 1 min.lectura

El Servicio Agrícola Ganadero (SAG) de Chile resolvió restablecer el reconocimiento sanitario de la Patagonia argentina como zona libre de fiebre aftosa sin vacunación.

La medida implica el levantamiento de la restricción a las importaciones de carne y animales en pie desde el sur argentino y marca la reactivación del comercio ganadero entre ambos países.

La suspensión había sido aplicada luego de que Argentina modificara su normativa e incorporara el ingreso de carne con hueso al sur del río Colorado, lo que fue interpretado por Chile como un riesgo sanitario.

Tras auditorías y gestiones encabezadas por el SENASA y la Secretaría de Agricultura, el SAG validó que los controles en la Patagonia cumplen con los estándares internacionales.

El restablecimiento del estatus sanitario devuelve previsibilidad al sector ganadero patagónico y abre la posibilidad de retomar exportaciones hacia Chile, consolidando la cooperación sanitaria y comercial entre los dos países.

Previous article
YPF y ENI fortalecen exportaciones hacia Europa y Asia
Next article
INDEC dará a conocer inflación de septiembre
