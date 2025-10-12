spot_img
domingo, octubre 12, 2025
INDEC dará a conocer inflación de septiembre

ECONOMÍA
Redacción
Redacción
Less than 1 min.lectura

El INDEC difundirá el próximo martes 14 de octubre a las 16 horas el dato oficial de inflación de septiembre, un indicador clave para el gobierno de Javier Milei, que busca consolidar la desaceleración de los precios tras los mínimos del invierno.

Mientras tanto, la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires informó que el IPCBA subió 2,2% en septiembre, lo que representa un aumento de 0,6 puntos respecto de agosto (1,6%). Con este resultado, la inflación porteña acumula 22,7% en lo que va del año y 35% en los últimos 12 meses.

Los rubros con mayor impacto fueron Transporte (+3,5%), por subas en combustibles y pasajes aéreos; Recreación y cultura (+3,1%), por servicios deportivos y de ocio; y Vivienda, agua, electricidad y gas (+2,4%), por actualizaciones en alquileres. Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 2%, especialmente frutas, verduras y panificados, mientras que Salud subió 2% por ajustes en la medicina prepaga.

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, los analistas estiman que la inflación nacional de septiembre rondará el 2%, en línea con los datos regionales. En agosto, el INDEC había registrado 1,9% de inflación y 33,6% interanual.

Argentina recupera el mercado chileno para la carne patagónica
Redacción
Redacción

