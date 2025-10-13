El ministro Caputo confirma swap de 20.000 millones con EE.UU.

El ministro de Economía, Luis Caputo, brindó detalles sobre el swap por u$s20.000 millones acordado con Estados Unidos y confirmó que el país norteamericano podrá continuar comprando pesos en el mercado local. Además, despejó dudas sobre un posible cambio del esquema cambiario y aseguró que Argentina mantendrá el sistema de flotación entre bandas.

Durante una entrevista, Caputo calificó el acuerdo como “la noticia económica más importante de los últimos años” y señaló que la medida “va a favor de los argentinos”. Destacó que no representa una “pérdida de soberanía” y que beneficiará a ambas partes.

Por su parte, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, explicó que el swap es un intercambio de monedas y negó que se trate de un rescate financiero. Agregó que la medida busca respaldar el plan económico del presidente Javier Milei y fortalecer la estabilidad regional.

Caputo anticipó que tras la reunión entre Milei y Donald Trump, podrían anunciarse nuevas inversiones billonarias y aseguró que Estados Unidos seguirá comprando pesos y bonos, lo que permitirá reducir tasas de interés y generar más crédito para los argentinos.