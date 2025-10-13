spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
lunes, octubre 13, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

El ministro Caputo confirma swap de 20.000 millones con EE.UU.

ECONOMÍA
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

El ministro de Economía, Luis Caputo, brindó detalles sobre el swap por u$s20.000 millones acordado con Estados Unidos y confirmó que el país norteamericano podrá continuar comprando pesos en el mercado local. Además, despejó dudas sobre un posible cambio del esquema cambiario y aseguró que Argentina mantendrá el sistema de flotación entre bandas.

Durante una entrevista, Caputo calificó el acuerdo como “la noticia económica más importante de los últimos años” y señaló que la medida “va a favor de los argentinos”. Destacó que no representa una “pérdida de soberanía” y que beneficiará a ambas partes.

Por su parte, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, explicó que el swap es un intercambio de monedas y negó que se trate de un rescate financiero. Agregó que la medida busca respaldar el plan económico del presidente Javier Milei y fortalecer la estabilidad regional.

Caputo anticipó que tras la reunión entre Milei y Donald Trump, podrían anunciarse nuevas inversiones billonarias y aseguró que Estados Unidos seguirá comprando pesos y bonos, lo que permitirá reducir tasas de interés y generar más crédito para los argentinos.

Previous article
INDEC dará a conocer inflación de septiembre
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Controles en Picún Leufú: decomisan más de 30 truchas antes del inicio de temporada

POLICIALES 0
A pocos días del inicio de la temporada de...

Incineran droga valuada en $570 millones en Neuquén

NEUQUÉN 0
En el cementerio de la ciudad de Neuquén se...

Controles nocturnos dejan 25 alcoholemias positivas en la ciudad

LA CIUDAD 0
Los operativos de tránsito intensificados durante el fin de...

Más leídos

Controles en Picún Leufú: decomisan más de 30 truchas antes del inicio de temporada

POLICIALES 0
A pocos días del inicio de la temporada de...

Incineran droga valuada en $570 millones en Neuquén

NEUQUÉN 0
En el cementerio de la ciudad de Neuquén se...

Controles nocturnos dejan 25 alcoholemias positivas en la ciudad

LA CIUDAD 0
Los operativos de tránsito intensificados durante el fin de...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.