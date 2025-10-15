spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
miércoles, octubre 15, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

IPC de Neuquén sube 2,8% en septiembre

ECONOMÍA
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura
Inflación Fotos Emmanuel Fernández

La Dirección Provincial de Estadística y Censos de Neuquén informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tuvo en septiembre de 2025 un aumento mensual del 2,8% y una variación interanual del 41%.

El sector Transporte registró la mayor suba del mes, con un 3,8%, impulsado por los combustibles, mientras que Bebidas alcohólicas y tabaco aumentaron un 3,7%, por el alza en cervezas y cigarrillos. La división Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles creció un 3,5%, principalmente por los alquileres.

Por su parte, Alimentos y bebidas no alcohólicas subieron un 1,6%, con incrementos en frutas, verduras y panificación. El informe señala que la inflación provincial se aceleró respecto a agosto, en línea con la tendencia nacional, con niveles moderados dentro de la región patagónica.

Previous article
El ministro Caputo confirma swap de 20.000 millones con EE.UU.
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Día Mundial del Lavado de Manos: un hábito que salva millones de vidas

SALUD 0
Cada 15 de octubre se conmemora el Día Mundial...

ANMAT prohíbe venta del producto Copito de Nieve

SALUD 0
La ANMAT prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización del...

ANSES paga jubilaciones y asignaciones este miércoles

NACIONALES 0
La ANSES informó que este miércoles 15 de octubre...

Más leídos

Día Mundial del Lavado de Manos: un hábito que salva millones de vidas

SALUD 0
Cada 15 de octubre se conmemora el Día Mundial...

ANMAT prohíbe venta del producto Copito de Nieve

SALUD 0
La ANMAT prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización del...

ANSES paga jubilaciones y asignaciones este miércoles

NACIONALES 0
La ANSES informó que este miércoles 15 de octubre...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.