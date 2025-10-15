IPC de Neuquén sube 2,8% en septiembre

La Dirección Provincial de Estadística y Censos de Neuquén informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tuvo en septiembre de 2025 un aumento mensual del 2,8% y una variación interanual del 41%.

El sector Transporte registró la mayor suba del mes, con un 3,8%, impulsado por los combustibles, mientras que Bebidas alcohólicas y tabaco aumentaron un 3,7%, por el alza en cervezas y cigarrillos. La división Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles creció un 3,5%, principalmente por los alquileres.

Por su parte, Alimentos y bebidas no alcohólicas subieron un 1,6%, con incrementos en frutas, verduras y panificación. El informe señala que la inflación provincial se aceleró respecto a agosto, en línea con la tendencia nacional, con niveles moderados dentro de la región patagónica.