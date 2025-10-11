spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
sábado, octubre 11, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Cencosud reestructura Vea en Argentina en medio de la salida de Carrefour

ECONOMÍA
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

El grupo chileno Cencosud, dueño de Jumbo, Disco y Vea, avanzó con el cierre sorpresivo de varias sucursales de Vea en el país. La medida afecta a trabajadores y mantiene en alerta a los gremios del sector supermercadista.

En Villa Krause, Rawson, la sucursal bajó las persianas dejando a 17 empleados sin trabajo. La empresa ofreció retiros voluntarios, aunque no todos aceptaron, y algunos podrían ser reubicados en otras sedes. Según el sindicato, el fuerte aumento del alquiler fue la causa principal del cierre.

A esto se suman 6 retiros voluntarios en otras localidades, que los gremios consideran la “salida menos dañina” frente a la reestructuración.

En Tucumán, el local de calle Córdoba postergó su cierre por 10 días mientras el SEOC busca negociar con la compañía alternativas para mantener los empleos. El sindicato advirtió que otras sucursales, como las de Tafí Viejo, avenida Colón y la Terminal, también están en riesgo por vencimientos de concesión.

El proceso coincide con la inminente salida de Carrefour del país, que dejaría más de 700 locales y 17.000 trabajadores en juego. Entre los candidatos a quedarse con la operación aparecen Coto, Changomás y el propio Cencosud. La decisión final será evaluada por la casa matriz de Carrefour en París y luego por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en Argentina.

Previous article
Argentina recibirá inversión millonaria de empresas estadounidenses
Next article
YPF y ENI fortalecen exportaciones hacia Europa y Asia
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

YPF y ENI fortalecen exportaciones hacia Europa y Asia

ECONOMÍA 0
El Gobierno nacional, encabezado por el Presidente Javier Milei,...

Padrón electoral definitivo publicado para Neuquén

NACIONALES 0
El padrón definitivo para las elecciones generales de Neuquén...

Tromen y Epu Lauquen, entre los mejores sitios para avistar aves

MEDIO AMBIENTE 0
Cada 11 de octubre se celebra el Día Global...

Más leídos

YPF y ENI fortalecen exportaciones hacia Europa y Asia

ECONOMÍA 0
El Gobierno nacional, encabezado por el Presidente Javier Milei,...

Padrón electoral definitivo publicado para Neuquén

NACIONALES 0
El padrón definitivo para las elecciones generales de Neuquén...

Tromen y Epu Lauquen, entre los mejores sitios para avistar aves

MEDIO AMBIENTE 0
Cada 11 de octubre se celebra el Día Global...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.