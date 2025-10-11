Cencosud reestructura Vea en Argentina en medio de la salida de Carrefour

El grupo chileno Cencosud, dueño de Jumbo, Disco y Vea, avanzó con el cierre sorpresivo de varias sucursales de Vea en el país. La medida afecta a trabajadores y mantiene en alerta a los gremios del sector supermercadista.

En Villa Krause, Rawson, la sucursal bajó las persianas dejando a 17 empleados sin trabajo. La empresa ofreció retiros voluntarios, aunque no todos aceptaron, y algunos podrían ser reubicados en otras sedes. Según el sindicato, el fuerte aumento del alquiler fue la causa principal del cierre.

A esto se suman 6 retiros voluntarios en otras localidades, que los gremios consideran la “salida menos dañina” frente a la reestructuración.

En Tucumán, el local de calle Córdoba postergó su cierre por 10 días mientras el SEOC busca negociar con la compañía alternativas para mantener los empleos. El sindicato advirtió que otras sucursales, como las de Tafí Viejo, avenida Colón y la Terminal, también están en riesgo por vencimientos de concesión.

El proceso coincide con la inminente salida de Carrefour del país, que dejaría más de 700 locales y 17.000 trabajadores en juego. Entre los candidatos a quedarse con la operación aparecen Coto, Changomás y el propio Cencosud. La decisión final será evaluada por la casa matriz de Carrefour en París y luego por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en Argentina.