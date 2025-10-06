Argentina recibirá inversión millonaria de empresas estadounidenses

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, anunció la llegada de una “inversión de capital sin precedentes” al país, a través de un mensaje publicado en X (ex Twitter).

El anuncio se produjo antes de la reunión que este lunes mantendrán en Washington el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, para ultimar los detalles del auxilio financiero al gobierno de Javier Milei.

Lamelas destacó que las empresas estadounidenses y el mundo occidental invertirán capital en Argentina, y afirmó que trabajará día y noche para concretar los acuerdos, con beneficios tanto para Argentina como Estados Unidos.

La semana pasada, Bessent calificó como “muy positiva” su llamada con Caputo y anticipó el avance de las conversaciones sobre nuevas opciones de apoyo financiero. El encuentro será clave para definir montos, plazos y condiciones del paquete destinado a reforzar reservas y la estabilidad macroeconómica.

El viaje de Caputo se produce antes de la visita oficial de Javier Milei a Estados Unidos, donde se espera que mantenga una reunión bilateral con Donald Trump para consolidar la cooperación económica entre ambos países.