spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
lunes, octubre 6, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Argentina recibirá inversión millonaria de empresas estadounidenses

ECONOMÍA
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, anunció la llegada de una “inversión de capital sin precedentes” al país, a través de un mensaje publicado en X (ex Twitter).

El anuncio se produjo antes de la reunión que este lunes mantendrán en Washington el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, para ultimar los detalles del auxilio financiero al gobierno de Javier Milei.

Lamelas destacó que las empresas estadounidenses y el mundo occidental invertirán capital en Argentina, y afirmó que trabajará día y noche para concretar los acuerdos, con beneficios tanto para Argentina como Estados Unidos.

La semana pasada, Bessent calificó como “muy positiva” su llamada con Caputo y anticipó el avance de las conversaciones sobre nuevas opciones de apoyo financiero. El encuentro será clave para definir montos, plazos y condiciones del paquete destinado a reforzar reservas y la estabilidad macroeconómica.

El viaje de Caputo se produce antes de la visita oficial de Javier Milei a Estados Unidos, donde se espera que mantenga una reunión bilateral con Donald Trump para consolidar la cooperación económica entre ambos países.

Previous article
Neuquén lanzó calculadora interactiva del IPC
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Sin presupuesto asignado: suspenden aplicación de dos leyes

POLITICA 0
El Gobierno nacional decidió dejar en suspenso la aplicación...

El mamógrafo móvil sigue recorriendo la ciudad con estudios gratuitos

SALUD 0
El mamógrafo móvil del Ministerio de Salud continúa su...

El Gobierno confirmó los próximos feriados y fines de semana largos

NACIONALES 0
El Gobierno nacional confirmó el calendario de feriados para...

Más leídos

Sin presupuesto asignado: suspenden aplicación de dos leyes

POLITICA 0
El Gobierno nacional decidió dejar en suspenso la aplicación...

El mamógrafo móvil sigue recorriendo la ciudad con estudios gratuitos

SALUD 0
El mamógrafo móvil del Ministerio de Salud continúa su...

El Gobierno confirmó los próximos feriados y fines de semana largos

NACIONALES 0
El Gobierno nacional confirmó el calendario de feriados para...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.