Neuquén multa con $228 millones a Flybondi por incumplimientos a consumidores

La Dirección Provincial de Protección al Consumidor de Neuquén Province aplicó una multa de $228.917.600 a la empresa FB Líneas Aéreas S.A., que opera comercialmente como Flybondi, por incumplimientos a la normativa de defensa del consumidor.

Se trata de la segunda sanción millonaria impuesta a la compañía en la provincia.

La actuación se originó a partir del Acta de Inspección N° 01/2026, realizada el 12 de enero en el mostrador de atención de la empresa en el Aeropuerto Internacional Presidente Perón, en la ciudad de Neuquén.

El control fue motivado por reiteradas quejas de pasajeros tras la cancelación del vuelo F05301, que tenía como destino el Aeroparque Jorge Newbery y estaba programado para las 9.30.

Durante la inspección se constató que numerosos usuarios se encontraban en el lugar solicitando información, mientras que no había personal de la empresa brindando atención.

Además, se verificó que en el mostrador no se exhibía cartelería con datos identificatorios de la compañía, como razón social, CUIT ni horarios de atención, ni tampoco información sobre la situación del vuelo cancelado.

A partir de estas irregularidades, la empresa fue imputada por presuntas infracciones a los artículos 4° y 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor N° 24.240, vinculados al deber de información y a la obligación de garantizar condiciones de atención y trato digno a los consumidores.

La firma fue notificada y presentó su descargo, que fue analizado por el área legal correspondiente, tras lo cual se resolvió la aplicación de la sanción administrativa.

En paralelo, el gobierno provincial informó que Neuquén Province adhirió al Registro Nacional de Infractores (RENAI), una herramienta que permitirá transparentar y visibilizar las sanciones aplicadas a empresas que incumplen la normativa de defensa del consumidor en todo el país.

El registro, implementado por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, incorporará información pública sobre sanciones administrativas, incluyendo razón social de la empresa, CUIT, tipo de infracción y encuadre legal.