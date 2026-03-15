Guardaparques asistieron a un camión varado en la RP 46

ersonal del Parque Nacional Laguna Blanca intervino para asistir a un camión que había quedado atascado en la banquina de la Ruta Provincial 46, a la altura del paraje Ñiereco.

El hecho ocurrió luego de que se recibiera un aviso sobre un vehículo pesado que tenía dificultades para reincorporarse a la calzada, con riesgo de vuelco debido a la posición en la que había quedado detenido.

Ante esta situación, guardaparques del área protegida se dirigieron al lugar para verificar lo ocurrido y colaborar en la asistencia. La resolución del incidente fue posible gracias al trabajo conjunto con otros camioneros que transitaban por el sector y que ofrecieron sus unidades para ayudar a que el vehículo pudiera regresar a la cinta asfáltica.

Desde el organismo recordaron que la Ruta Provincial 46 se encuentra actualmente en proceso de repavimentación, una situación que puede generar inconvenientes momentáneos en el tránsito. Por ese motivo recomendaron extremar las precauciones al circular por la zona.