La Universidad del Comahue fijó elecciones para mayo

El Consejo Superior de la Universidad Nacional del Comahue aprobó el calendario electoral 2026, que fija las fechas para la renovación de autoridades universitarias.

Según lo establecido, las elecciones se realizarán el 26 y 27 de mayo, entre las 10 y las 20, en todas las unidades académicas de la casa de estudios.

El cronograma también contempla una jornada especial de votación para estudiantes semipresenciales empadronados en la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, quienes deberán concurrir a votar el 23 de mayo, entre las 10 y las 17.

De acuerdo con el esquema aprobado por el cuerpo universitario, si ninguna fórmula alcanza la mayoría requerida se realizará una segunda vuelta los días 16 y 17 de junio, también en el horario de 10 a 20.

En caso de definirse en primera vuelta, el escrutinio definitivo se realizará el 1 de junio, mientras que la asunción de consejeros y de la fórmula ganadora para rector y vicerrector está prevista para el 12 de junio.

Si la elección requiere balotaje, el escrutinio final se realizará el 22 de junio, la proclamación de la fórmula ganadora será el 24 y la asunción de las nuevas autoridades está programada para el 25 de junio.