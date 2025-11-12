Koenig presentó en la Legislatura proyectos de financiamiento con el BID y el BIRF

El ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, presentó este martes ante la Legislatura de Neuquén los proyectos de ley que buscan autorizar dos nuevos créditos internacionales, uno con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otro con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por hasta 150 millones de dólares cada uno.

Acompañado por Carola Pogliano y Tanya Bertoldi, el ministro explicó que los fondos se destinarán exclusivamente a obras de infraestructura y no a gastos corrientes. Destacó que Neuquén es la única provincia del país que accedió a este tipo de financiamiento multilateral durante la actual gestión.

El crédito con el BID financiará el Programa de Desarrollo Urbano y Mejora del Hábitat, enfocado en urbanización, espacios públicos, movilidad y regularización dominial. En tanto, el préstamo del BIRF se orientará al Proyecto de Infraestructura Resiliente para el Desarrollo Económico Regional y la Creación de Empleo, que fortalecerá el turismo y las economías regionales en las zonas Lagos del Sur, del Pehuén y Alto Neuquén.

Koenig precisó que los créditos tendrán plazos de 32 años, con siete años de gracia, y aseguró que la provincia mantiene capacidad de endeudamiento gracias al orden fiscal y desendeudamiento logrados en la actual administración.