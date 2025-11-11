Figueroa presentó el presupuesto 2026 ante la Legislatura

El gobernador Rolando Figueroa encabezó una reunión con representantes de los distintos bloques de la Legislatura provincial, donde presentó los principales lineamientos del presupuesto 2026, acompañado por su equipo económico.

La iniciativa, ya remitida al recinto, proyecta ingresos por 7,5 billones de pesos y gastos por 7,4 billones, manteniendo el superávit fiscal, aunque menor al registrado en 2025.

El ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, detalló que el proyecto “presenta las variables que componen el presupuesto, cómo se va a financiar y el régimen de obras previsto para el próximo año”.

El texto se elaboró sobre la base de las pautas macroeconómicas nacionales, con una inflación estimada del 10,1% anual y un tipo de cambio promedio de $1.423 por dólar.

De los ingresos estimados, 2,9 billones provendrán de regalías, 2,3 billones de la recaudación provincial y 1,2 billones de la coparticipación nacional. Además, se destinarán 1,1 billones de pesos a obras públicas, un 12% más que este año.

Figueroa subrayó la necesidad de mantener el equilibrio fiscal y la austeridad, al tiempo que sostuvo que la prioridad será “sostener la inversión pública y el proceso de desendeudamiento provincial”.