lunes, febrero 9, 2026
Fechas definidas para la renovación de la UCR neuquina

POLITICA
Redacción
La Unión Cívica Radical de Neuquén definió el cronograma para la renovación de sus autoridades, con dos fechas clave confirmadas para febrero. El lunes 9, a las 19.30, se realizará el acto de asunción de la nueva conducción del Comité Capital, mientras que la renovación a nivel provincial se concretará el 20 de febrero.

En el caso del Comité Capital, quedó oficializada la nómina de delegados titulares y suplentes que integrarán la conducción para el nuevo período. La designación surge de una lista consensuada, en el marco del proceso interno desarrollado por el partido en las últimas semanas.

La conducción provincial, cuya presidencia está actualmente a cargo de Juan Peláez, será renovada en el acto previsto para el 20 de febrero, cuando asumirán formalmente las nuevas autoridades partidarias.

Desde el radicalismo señalaron que el recambio responde al cronograma institucional del partido y forma parte de un proceso de ordenamiento interno tanto en la capital como en el interior de la provincia.

