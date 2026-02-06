El MPN se prepara para renovar autoridades en 2026

De acuerdo con lo establecido en la Carta Orgánica del Movimiento Popular Neuquino (MPN), durante 2026 deberán realizarse las elecciones internas para renovar las principales autoridades partidarias. El proceso será clave para definir la conducción del histórico espacio político neuquino en un contexto de reconfiguración interna.
La elección contempla la designación de dos cargos centrales: la presidencia del MPN y la titularidad de la Convención partidaria, órganos fundamentales dentro de la estructura institucional y en la toma de decisiones estratégicas.
El proceso interno permitirá definir quién conducirá el partido y quién encabezará la Convención, ámbito encargado de fijar lineamientos políticos y estatutarios. Ambas funciones resultan determinantes para el rumbo del MPN, tanto en el plano provincial como en su posicionamiento a nivel nacional.
Si bien aún no existe una convocatoria oficial, desde sectores partidarios señalaron de manera extraoficial que las elecciones podrían realizarse en agosto de 2026, fecha que permitiría cumplir con los plazos previstos por la normativa interna.
En los próximos meses comenzará a tomar forma la definición del calendario electoral. La discusión se dará en un escenario atravesado por debates sobre el rol del MPN en la política provincial y su estrategia frente a los nuevos equilibrios de poder en Neuquén.
La renovación de autoridades aparece como un paso central dentro de la etapa de redefinición que atraviesa el partido, con impacto directo en su organización y proyección política.
Probable cronograma electoral 2026
Miércoles 8 de julio
Convocatoria a elecciones
Cierre del padrón provisorio
Viernes 10 de julio
Inicio de exhibición de padrones provisorios
Inicio del plazo de reserva de color
Inicio del período de tachas y observaciones
Lunes 20 de julio
Fin del período de tachas y observaciones
Martes 21 de julio
Inicio de la confección de padrones definitivos
Lunes 10 de agosto
Fin del plazo de presentación de avales
Fin del plazo de presentación de listas
Miércoles 12 de agosto
Fin del plazo de reemplazo de candidatos
Jueves 13 de agosto
Comunicación de listas oficializadas
Inicio del plazo de oficialización de boletas
Domingo 23 de agosto
Acto eleccionario
Escrutinio provisorio