El MPN se prepara para renovar autoridades en 2026

De acuerdo con lo establecido en la Carta Orgánica del Movimiento Popular Neuquino (MPN), durante 2026 deberán realizarse las elecciones internas para renovar las principales autoridades partidarias. El proceso será clave para definir la conducción del histórico espacio político neuquino en un contexto de reconfiguración interna.

La elección contempla la designación de dos cargos centrales: la presidencia del MPN y la titularidad de la Convención partidaria, órganos fundamentales dentro de la estructura institucional y en la toma de decisiones estratégicas.

El proceso interno permitirá definir quién conducirá el partido y quién encabezará la Convención, ámbito encargado de fijar lineamientos políticos y estatutarios. Ambas funciones resultan determinantes para el rumbo del MPN, tanto en el plano provincial como en su posicionamiento a nivel nacional.

Si bien aún no existe una convocatoria oficial, desde sectores partidarios señalaron de manera extraoficial que las elecciones podrían realizarse en agosto de 2026, fecha que permitiría cumplir con los plazos previstos por la normativa interna.

En los próximos meses comenzará a tomar forma la definición del calendario electoral. La discusión se dará en un escenario atravesado por debates sobre el rol del MPN en la política provincial y su estrategia frente a los nuevos equilibrios de poder en Neuquén.

La renovación de autoridades aparece como un paso central dentro de la etapa de redefinición que atraviesa el partido, con impacto directo en su organización y proyección política.

Probable cronograma electoral 2026

Miércoles 8 de julio

Convocatoria a elecciones

Cierre del padrón provisorio

Viernes 10 de julio

Inicio de exhibición de padrones provisorios

Inicio del plazo de reserva de color

Inicio del período de tachas y observaciones

Lunes 20 de julio

Fin del período de tachas y observaciones

Martes 21 de julio

Inicio de la confección de padrones definitivos

Lunes 10 de agosto

Fin del plazo de presentación de avales

Fin del plazo de presentación de listas

Miércoles 12 de agosto

Fin del plazo de reemplazo de candidatos

Jueves 13 de agosto

Comunicación de listas oficializadas

Inicio del plazo de oficialización de boletas

Domingo 23 de agosto

Acto eleccionario

Escrutinio provisorio