Diputados debatirá este jueves la baja de la edad de imputabilidad

La Cámara de Diputados acordó convocar a una sesión especial para el jueves 12 con el objetivo de tratar el proyecto de Régimen Penal Juvenil, que propone bajar de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.

El entendimiento se alcanzó durante una reunión de jefes de bloque encabezada por el presidente de la Cámara, Martín Menem. Según lo informado oficialmente, La Libertad Avanza impulsará el mismo texto que obtuvo dictamen en mayo del año pasado, con la incorporación de un refuerzo presupuestario solicitado por gobernadores para garantizar su aplicación en las provincias.

El cronograma prevé que el martes se constituyan las comisiones de Familia, Niñez y Juventudes y de Justicia, que se sumarán a Presupuesto y Legislación Penal, ya conformadas. El miércoles se realizará el plenario para firmar los dictámenes y el jueves el proyecto llegará al recinto.

Con la nueva composición de la Cámara, el oficialismo confía en reunir los votos necesarios para lograr la media sanción, incluso con el acompañamiento de sectores de la oposición que ya respaldaron la iniciativa en el debate anterior.

El agregado incorporado establece que, si la implementación genera gastos superiores a los previstos por las provincias, la diferencia será cubierta por Nación mediante convenios específicos. El impacto fiscal total aún no fue estimado.

El proyecto fija un sistema de sanciones graduadas, prioriza medidas alternativas a la prisión y contempla, para delitos graves, una pena máxima de 15 años, a cumplir en institutos especializados y sin contacto con adultos.