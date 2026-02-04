La CGT define su postura sobre la reforma laboral

spot_img
sábado, febrero 7, 2026
POLITICA
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una reunión de su consejo directivo para este viernes 7 de febrero en su sede de Azopardo 802, en la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de definir su postura frente al proyecto de reforma laboral que se debate en el Congreso.

El encuentro se produce mientras el oficialismo busca avanzar con el tratamiento de la iniciativa y consolidar apoyos parlamentarios. En ese marco, la conducción sindical analizará los pasos a seguir frente al contenido del proyecto.

Durante la reunión se evaluará la continuidad de las instancias de diálogo con el Gobierno para introducir modificaciones, así como la posibilidad de adoptar medidas de acción, entre ellas un eventual paro general con movilización. Dentro de la central sindical existen posiciones divergentes respecto de la estrategia a adoptar.

En las últimas semanas, la CGT mantuvo contactos con gobernadores y referentes provinciales para intercambiar posiciones sobre la reforma. Algunas reuniones previstas no pudieron concretarse por cuestiones de agenda, aunque la central continúa con gestiones para coordinar posturas.

La definición que surja del consejo directivo será comunicada tras el encuentro y tendrá impacto en el desarrollo del debate legislativo y en el clima de las negociaciones laborales.

Redacción
Redacción

