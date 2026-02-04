spot_img
sábado, febrero 7, 2026
Reforma laboral: convocan a sesiones extraordinarias

POLITICA
Redacción
1 min.lectura

La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, mantuvo este lunes por la tarde un encuentro con senadores de bloques dialoguistas y confirmó que el miércoles de la semana próxima se realizará una sesión extraordinaria para debatir la reforma laboral, un proyecto que, según afirmó, se encuentra “en un 95% cerrado”.

La reunión se extendió por más de dos horas y tuvo lugar en la oficina central de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara alta. Al finalizar, Bullrich brindó declaraciones junto al presidente del bloque radical, Eduardo Vischi, y sostuvo que el oficialismo confía en contar con los votos necesarios para avanzar con la iniciativa.

“Nosotros creemos que sí. Si no, no convocaríamos”, señaló Bullrich al ser consultada sobre el respaldo parlamentario. Desde los espacios aliados destacaron una buena recepción por parte del Gobierno, aunque aclararon que aún restan definiciones técnicas y políticas para cerrar el texto final.

Vischi indicó que se lograron avances importantes durante el encuentro y que varios puntos que generaban dudas fueron aclarados. Confirmó además que ya se está firmando el pedido de sesión para el miércoles 11, con la expectativa de llegar a esa fecha con un acuerdo amplio.

Participaron de la reunión los titulares de los bloques del PRO y Provincias Unidas, Martín Goerling (Misiones) y Carlos Espínola (Corrientes), respectivamente, además de senadores provinciales como Carlos Arce, Julieta Corroza, Beatriz Ávila y Edith Terenzi. No estuvieron presentes Flavia Royón ni Natalia Gadano, quienes sí habían participado del encuentro previo.

En el oficialismo reconocen que el acompañamiento del PRO será determinante para la aprobación del proyecto.

