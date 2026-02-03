Cambios en el Gabinete: nuevas autoridades asumieron en Río Negro

l gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, tomó juramento este lunes a Agustín Ríos como nuevo ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, en el marco de una renovación del Gabinete provincial. El acto se realizó en el Salón Gris de la Casa de Gobierno, en Viedma.

Durante la ceremonia, el mandatario hizo referencia al recambio de funcionarios como parte de la dinámica de gestión y señaló la importancia de garantizar la continuidad institucional. En ese contexto, mencionó la incorporación de nuevos perfiles en áreas clave del Ejecutivo.

En la misma jornada asumieron Natalia Almonacid como secretaria de Gobierno; Ivana Porro como presidenta del IPROSS; y Martina Morana como titular de la Inspección General de Personas Jurídicas.

Además, en el ámbito del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, tomaron posesión de sus cargos Ceferino Ullua, como subsecretario de Administración Territorial, y Aurelia Sosa, como subsecretaria de Innovación, Calidad y Planeamiento Educativo.

Por su parte, Agustín Ríos agradeció la designación y señaló que inicia una nueva etapa al frente del Ministerio, con el objetivo de dar continuidad a las políticas en curso.