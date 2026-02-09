Cambio de nombre y ajuste en la TV Pública

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno nacional impulsará un cambio de nombre de la TV Pública, como parte del proceso de reformas y reducción del gasto en los medios estatales.

Según explicó, la señal no puede ser privatizada debido a restricciones legales, por lo que el Ejecutivo optó por una reestructuración profunda, orientada a achicar costos operativos y redefinir su funcionamiento dentro del esquema comunicacional del Estado.

“No se puede privatizar porque no lo permite la ley, no nos queda otra que achicar al mínimo el gasto. Vamos a cambiar el nombre”, afirmó Adorni al referirse al futuro del canal.

El cambio de denominación buscará marcar un quiebre simbólico con la etapa anterior de la emisora, históricamente cuestionada por su nivel de financiamiento público y por su línea editorial asociada a los gobiernos de turno.

Desde el Gobierno no brindaron detalles sobre la nueva denominación ni sobre el alcance específico de la reestructuración, aunque señalaron que el eje central será la reducción del gasto y la limitación de la intervención estatal en los medios.