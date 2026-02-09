spot_img
lunes, febrero 9, 2026
Crisis institucional en el Concejo Deliberante de Centenario

CENTENARIOPOLITICA
El Concejo Deliberante de Centenario atraviesa horas de máxima tensión tras un movimiento político que alteró el escenario institucional. Alicia Manuchi y Benito Torres, quienes se desempeñaban como secretarios en el Ejecutivo municipal, renunciaron a sus cargos y se presentaron formalmente para reasumir como concejales titulares.

Ambos habían dejado sus bancas para asumir funciones ejecutivas, Manuchi al frente de la Secretaría de Ambiente y Torres en el área de Inspección. Durante ese período, las bancas fueron ocupadas por concejales suplentes.

Entre ellos se encontraban Reyes, quien posteriormente se incorporó a La Libertad Avanza junto a la diputada nacional Nadia Márquez, y Nancy Bibow, vinculada políticamente al entorno del intendente Esteban Cimolai.

Según trascendió, Manuchi y Torres se presentaron acompañados por un escribano público para hacer valer su derecho a retomar las bancas, amparados en la normativa vigente que habilita el regreso de los concejales titulares tras dejar funciones en el Ejecutivo.

La situación desplazó a los suplentes y desató un fuerte conflicto interno, con cuestionamientos políticos y tensiones dentro del cuerpo deliberativo. El episodio impacta de lleno en el equilibrio de fuerzas y expone una profunda fractura en el oficialismo local.

