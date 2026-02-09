Crisis institucional en el Concejo Deliberante de Centenario

El Concejo Deliberante de Centenario atraviesa horas de máxima tensión tras un movimiento político que alteró el escenario institucional. Alicia Manuchi y Benito Torres, quienes se desempeñaban como secretarios en el Ejecutivo municipal, renunciaron a sus cargos y se presentaron formalmente para reasumir como concejales titulares.

Ambos habían dejado sus bancas para asumir funciones ejecutivas, Manuchi al frente de la Secretaría de Ambiente y Torres en el área de Inspección. Durante ese período, las bancas fueron ocupadas por concejales suplentes.

Entre ellos se encontraban Reyes, quien posteriormente se incorporó a La Libertad Avanza junto a la diputada nacional Nadia Márquez, y Nancy Bibow, vinculada políticamente al entorno del intendente Esteban Cimolai.

Según trascendió, Manuchi y Torres se presentaron acompañados por un escribano público para hacer valer su derecho a retomar las bancas, amparados en la normativa vigente que habilita el regreso de los concejales titulares tras dejar funciones en el Ejecutivo.

La situación desplazó a los suplentes y desató un fuerte conflicto interno, con cuestionamientos políticos y tensiones dentro del cuerpo deliberativo. El episodio impacta de lleno en el equilibrio de fuerzas y expone una profunda fractura en el oficialismo local.