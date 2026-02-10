spot_img
martes, febrero 10, 2026
El Frente Grande avanza con su armado territorial

POLITICA
El Frente Grande avanza con su armado territorial en la provincia del Neuquén, a través de recorridas y encuentros en distintas localidades, con el objetivo de consolidar sus mesas locales y fortalecer la estructura política a nivel provincial.

Así lo expresó Pablo Tomasini, quien junto a referentes como Santiago Nogueira y Soledad Martínez acompaña el trabajo político que encabeza Rolando “Rolo” Figueroa, con presencia activa en el interior neuquino.

El recorrido ya incluyó actividades en Junín de los Andes y San Martín de los Andes, y continuará en los próximos días por San Patricio del Chañar, Centenario, Plottier y Senillosa, entre otras localidades.

Desde el espacio señalaron que el objetivo central es avanzar en la conformación de las mesas locales del Frente Grande, articuladas con una estructura provincial que se encuentra en proceso de consolidación.

La agenda contempla encuentros con militantes, referentes sociales y dirigentes locales, con foco en ampliar la presencia territorial del frente en toda la provincia.

