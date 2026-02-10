spot_img
martes, febrero 10, 2026
Osvaldo Llancafilo se suma al gabinete provincial

POLITICA
Redacción
1 min.lectura

El gobernador Rolando Figueroa designó por decreto al exdiputado nacional Osvaldo Llancafilo como secretario de Enlace Institucional, un área dependiente del Ministerio de Jefatura de Gabinete.

La Secretaría de Enlace Institucional tiene a su cargo la coordinación de las relaciones entre el Poder Ejecutivo provincial y organismos públicos y privados, tanto del ámbito local como nacional e internacional. Entre sus funciones se encuentran la articulación institucional, la gestión de cooperación y el acompañamiento de demandas vinculadas a distintas áreas del Estado.

El área también interviene en la definición de objetivos sectoriales y en la promoción de instancias de capacitación de recursos humanos, con un rol de apoyo técnico y estratégico dentro de la estructura gubernamental.

Llancafilo cuenta con una extensa trayectoria en la función pública. Inició su carrera política como concejal de la ciudad de Neuquén, donde llegó a presidir el cuerpo deliberativo.

A lo largo de su recorrido ocupó cargos como subsecretario de Asuntos Públicos, secretario del Interior y Gobiernos Locales, y ministro de Gobierno y Educación. En diciembre de 2023 asumió como diputado nacional por Neuquén, banca que ocupó hasta diciembre de 2025.

Previous article
El Frente Grande avanza con su armado territorial
