jueves, diciembre 4, 2025
El intendente de Plottier negó rumores de renuncia

PLOTTIER
Redacción
El intendente de Plottier, Luis Bertolini desmintió este miércoles los rumores que lo ubicaban al borde de una renuncia, luego de que circularan versiones en redes y mensajes de difusión. En declaraciones a un medio local, aseguró que seguirá al frente del municipio y pidió serenidad ante la ola de comentarios.

El jefe comunal afirmó que “no existe ningún motivo ni decisión vinculada a una renuncia” y sostuvo que continúa dedicado a las tareas de gestión. Según explicó, las versiones que se propagaron en los últimos días “buscan generar incertidumbre”, por lo que consideró necesario hacer una aclaración pública.

También destacó el trabajo que lleva adelante el equipo municipal y valoró las muestras de apoyo recibidas. Finalmente, llamó a mantener la calma y reiteró su compromiso con el desarrollo de Plottier.

Redacción
