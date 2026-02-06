El fiscal explicó la causa que investiga al municipio de Plottier

El fiscal jefe Pablo Vignaroli explicó este viernes los alcances de la investigación judicial que derivó en allanamientos en la Municipalidad de Plottier, en una causa por presunto abuso de autoridad y posibles irregularidades administrativas.

En declaraciones radiales, el titular del Ministerio Público Fiscal señaló que la causa se inició a partir de denuncias presentadas a mediados de enero y que las medidas ordenadas por la Justicia buscan reunir documentación clave para avanzar en el análisis del expediente.

Uno de los ejes de la investigación está vinculado a un decreto municipal firmado en febrero del año pasado, mediante el cual se habría eximido del pago de dos tasas municipales a un grupo de propietarios de terrenos baldíos del barrio Los Canales. Según explicó el fiscal, ese tipo de exenciones deberían ser tratadas por el Concejo Deliberante, por lo que la decisión podría exceder las facultades del Ejecutivo municipal.

Vignaroli aclaró que el beneficio no alcanzó a todos los vecinos del barrio, sino a un grupo reducido, lo que generó reclamos de otros propietarios que no recibieron el mismo tratamiento.

La segunda denuncia investiga contrataciones municipales vinculadas a una empresa denominada Valco, relacionada con el hijo de una funcionaria del área de Hacienda. De acuerdo con la hipótesis fiscal, la firma no contaría con CUIT, por lo que las contrataciones se habrían canalizado a través de un socio particular mientras la empresa ejecutaba las obras.

El fiscal remarcó que la causa se encuentra en una etapa inicial y que recién tras el análisis del material secuestrado se podrá determinar si existieron delitos penales y quiénes resultaron beneficiados.