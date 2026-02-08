Corte total de luz programado en Plottier

La Cooperativa de Energía de Plottier informó que este domingo 8 de febrero se realizará un corte total del servicio eléctrico en toda la ciudad, entre las 6 y las 12, debido a trabajos estratégicos destinados a fortalecer el sistema.

Según se indicó oficialmente, la interrupción responde a tareas necesarias para conectar una nueva línea a la Subestación Valentina, una obra que permitirá recibir mayor potencia y vincular el Alimentador 4, mejorando de manera significativa la capacidad y estabilidad del servicio eléctrico en Plottier. Los trabajos se llevarán adelante de forma conjunta con el EPEN.

Desde la cooperativa señalaron que se trata de una intervención clave y preventiva, orientada a evitar futuros inconvenientes y a acompañar el crecimiento sostenido de la demanda energética en la ciudad.

El operativo se enmarca en las definiciones surgidas de la última reunión de trabajo entre el intendente Luis Bertolini, autoridades del EPEN, representantes de la cooperativa local, la presidenta del Concejo Deliberante y concejales de distintos bloques.

En ese encuentro se analizó la emergencia energética que afectó al país y a la provincia de Neuquén durante la reciente ola de calor, además de las obras en ejecución y las previstas para las próximas semanas.

Finalmente, la cooperativa solicitó a los vecinos tomar las precauciones necesarias durante el horario del corte y recordó que este tipo de trabajos resultan fundamentales para evitar fallas mayores en el sistema eléctrico.