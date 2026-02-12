spot_img
jueves, febrero 12, 2026
Malena Resa espera definición sobre su continuidad

El Concejo Deliberante de Plottier ingresará en las próximas semanas en una instancia clave: deberá resolver si ratifica a Malena Resa en la presidencia o si avanza en la designación de nuevas autoridades para el período legislativo.

La fecha de la sesión se conocería después del 15 de este mes, conforme a lo establecido en la Carta Orgánica municipal.

Se trata de un procedimiento institucional habitual, mediante el cual el cuerpo puede confirmar o renovar a quien encabeza la conducción de las sesiones y organiza la agenda parlamentaria.

La decisión tendrá impacto tanto en el plano administrativo como en el político, dado que la presidencia del Concejo cumple un rol central en la relación entre el Ejecutivo municipal y los distintos bloques.

En caso de ratificación, Resa continuará al frente del deliberativo. Si se impulsa un recambio, se abrirá un proceso de diálogo interno entre las fuerzas con representación en el recinto.

La sesión será determinante para el escenario político local, con expectativa puesta en los acuerdos previos que puedan alcanzarse entre los bloques.

El Senado aprobó la reforma laboral tras una sesión de 16 horas
Recomiendan circular con precaución por trabajos en la Ruta 60

NEUQUÉN 0
Autoridades provinciales informaron que este viernes 13 de febrero...

Neuquén lideró el aumento mensual del empleo formal

ECONOMÍA 0
Neuquén se posicionó nuevamente entre las tres provincias con...

Bariloche abre el Mundial de Motocross 2026 con un nuevo circuito

DEPORTES 0
San Carlos de Bariloche será sede de la primera...

