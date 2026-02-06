Allanaron la Municipalidad de Plottier y la casa del intendente

spot_img
sábado, febrero 7, 2026
El Ministerio Público Fiscal (MPF) avanzó este viernes con ocho allanamientos simultáneos en Plottier, Neuquén capital y Cipolletti, en el marco de una investigación por presunta defraudación contra la administración pública y otros delitos vinculados al ejercicio de la función pública.

Las medidas fueron ordenadas por la jueza de garantías Carina Álvarez y comenzaron durante las primeras horas de la mañana, con la participación de personal de la Policía provincial.

Según se informó oficialmente, cinco allanamientos se realizaron en Plottier, entre ellos la sede de la Municipalidad y la vivienda particular del intendente Luis Bertolini. Además, se concretaron dos procedimientos en Neuquén capital y uno en Cipolletti, todos relacionados con la misma causa judicial.

El objetivo principal de los operativos es secuestrar documentación y material digital que permita profundizar la investigación.

La causa es llevada adelante por la Fiscalía de Delitos Económicos, integrada por los fiscales Juan Manuel Narváez y Rocío Rivero, bajo la supervisión del fiscal jefe Pablo Vignaroli.

El expediente se inició tras una denuncia presentada a mediados de enero, en la que se señalaron dos hechos concretos. Uno de ellos es el decreto municipal 646/25, mediante el cual el intendente habría eximido del pago de tasas municipales a vecinos del barrio privado Los Canales durante el primer semestre de 2025.

El segundo eje de la denuncia refiere a presuntas irregularidades en la contratación de una empresa privada para obras públicas, cuyos socios tendrían vínculos con autoridades municipales, lo que podría configurar un conflicto de intereses.

Los delitos bajo investigación son administración fraudulenta contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Desde el MPF aclararon que la causa se encuentra en etapa preliminar y que no hay imputaciones formales hasta el momento.

