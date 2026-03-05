El conflicto en Medio Oriente complica la Finalissima

La UEFA informó este jueves que no se analiza por ahora una sede alternativa para la Finalissima entre la Selección argentina y España, prevista para el 27 de marzo en el estadio Lusail, en Qatar. Sin embargo, la confirmación definitiva del escenario dependerá de la evolución de la situación de seguridad en la región.

El organismo europeo explicó que la decisión final sobre la organización del partido se tomará a fines de la próxima semana, en medio de la incertidumbre generada por la escalada del conflicto en Medio Oriente.

Desde la UEFA indicaron que mantienen conversaciones permanentes con los organizadores qataríes, a quienes reconocieron el “enorme esfuerzo” que están realizando para garantizar el desarrollo del evento.

El encuentro, que enfrentará a los campeones continentales de Europa y Sudamérica, había despertado una fuerte expectativa. De hecho, las casi 89 mil entradas para el estadio Lusail se agotaron rápidamente, lo que reflejó el interés por el cruce entre ambas selecciones.

El escenario cambió en los últimos días luego de que la Federación de Fútbol de Qatar anunciara la suspensión de competiciones y torneos deportivos en el país, una decisión que puso en duda la logística del evento internacional.

Frente a ese panorama, las autoridades analizan diferentes escenarios, entre ellos una eventual postergación o el traslado del partido, en caso de que la situación de seguridad no permita disputarlo en Doha.

El entrenador de España, Luis de la Fuente, reconoció que el objetivo es mantener el enfrentamiento ante la Selección argentina, aunque admitió que el contexto podría obligar a modificar los planes.

“La idea es buscar otra sede si no se puede jugar allí”, señaló el técnico, al tiempo que explicó que las autoridades deportivas siguen evaluando alternativas mientras continúan las negociaciones.