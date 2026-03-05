Coudet comenzó su trabajo al frente de River

Eduardo Coudet dirigió este miércoles su primer entrenamiento como técnico de River en el predio de Ezeiza, en el inicio formal de su ciclo al frente del plantel profesional.

Antes de comenzar la práctica, el nuevo entrenador mantuvo una charla con los jugadores, encuentro del que también participaron el presidente Stefano Di Carlo, el director deportivo Enzo Francescoli y el secretario técnico Leonardo Ponzio.

El entrenador asumió la conducción del equipo horas después de firmar su contrato y ser presentado oficialmente en el estadio Monumental.

Durante la conferencia de prensa de presentación, Coudet reconoció el contexto que atraviesa el club tras la salida del anterior entrenador. “Sé que no es una situación fácil después de la salida del DT más importante en la historia del club. Tenemos que construir, pensar positivamente y empezar a trabajar”, señaló.

En lo inmediato, el debut oficial del nuevo entrenador deberá esperar. La fecha 9 del Torneo Apertura fue postergada por el paro del fútbol argentino, por lo que el primer partido del ciclo será el jueves 12 de marzo como visitante ante Huracán.

En el plano deportivo, River afronta un calendario con varios objetivos. En el Torneo Apertura se ubica sexto en la Zona B, mientras que en la Copa Argentina avanzó a los 16avos de final tras superar a Ciudad de Bolívar en el debut.

A nivel internacional, el principal desafío será la Copa Sudamericana, cuya fase de grupos comenzará en abril.