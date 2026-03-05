El álbum del Mundial 2026 llegará con 980 figuritas

La cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026 ya empezó y uno de los clásicos que siempre acompaña la previa del torneo volvió a aparecer en escena. Panini confirmó el lanzamiento del álbum oficial de la Copa del Mundo y anticipó cómo será su llegada al mercado argentino.

La empresa italiana anunció que desde el 1 de marzo comenzará la preventa oficial del álbum, que incluirá un kit especial para los coleccionistas y la posibilidad de adquirir una versión de tapa dura. La compra podrá realizarse a través de los canales oficiales de la compañía.

Por ahora no se confirmó la fecha exacta en la que el álbum llegará a los kioscos de todo el país, aunque se estima que ocurrirá algunas semanas después de iniciada la preventa. La expectativa es alta, sobre todo después del fenómeno que generó la edición del Mundial de Qatar 2022, que agotó figuritas en gran parte del país.

Para la próxima Copa del Mundo, que por primera vez en la historia contará con 48 selecciones, la compañía preparó el álbum más grande de todos los tiempos. Según se adelantó, tendrá alrededor de 980 figuritas, lo que lo convertirá en uno de los desafíos más exigentes para los coleccionistas.

El proceso de impresión comenzó a finales de 2025 con el objetivo de evitar problemas de abastecimiento como los que se registraron en lanzamientos anteriores. La idea es garantizar el stock ante la demanda que suele generar el producto en la previa de cada Mundial.

Si bien todavía no se informó el valor de cada paquete, algunas estimaciones indican que completar el álbum podría costar cerca de $300.000, un número que refleja la magnitud de la colección que Panini prepara para el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.