La Regata del Limay unirá Senillosa, Plottier y Neuquén

La 10° edición de la Regata del Limay “32 Millas” fue presentada en el sector de China Muerta, en la ciudad de Plottier, a orillas del río Limay. El evento reunirá a palistas de la región en una de las travesías náuticas más tradicionales del calendario deportivo patagónico.

Durante el encuentro se brindaron detalles de la competencia, que se desarrollará los días 7 y 8 de marzo. La regata unirá las localidades de Senillosa, Plottier y Neuquén a lo largo de un recorrido de aproximadamente 60 kilómetros por el río Limay.

Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos informaron que el evento contará con un operativo especial de cobertura sanitaria y preventiva durante todo el trayecto, que se realizará en conjunto con el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN).

El dispositivo previsto incluye la instalación de un Puesto Médico Avanzado, una ambulancia, una Unidad de Respuesta Inmediata en tierra y el despliegue del equipo RETMA en dos embarcaciones de la organización.

Además, la Secretaría sumará una embarcación propia para reforzar la asistencia en el agua y garantizar el acompañamiento sanitario durante el desarrollo de la travesía.