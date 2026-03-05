La Federación Neuquina de Vóley inicia una nueva etapa

Con el objetivo de reordenar la competencia y recuperar la integración provincial, la nueva conducción de la Federación Neuquina de Vóley inició una etapa de reorganización institucional y deportiva.

Durante los últimos años, gran parte de la actividad se concentró en la zona metropolitana, por lo que uno de los desafíos centrales será volver a reunir a los clubes de toda la provincia dentro de una misma estructura competitiva.

“Lo más importante para nosotros es que toda la provincia vuelva a jugar junta, no por separado”, señalaron desde la conducción que encabeza la presidenta Lorna Courtis, quien este sábado mantendrá una reunión en Zapala con profesores y dirigentes del interior.

La intención de la nueva gestión es avanzar hacia un esquema participativo, en el que cada institución tenga representación dentro de la comisión directiva.

Actualmente no existen asociaciones formalmente constituidas en el interior provincial, aunque sí funcionan ligas, clubes y equipos activos en distintas localidades. El objetivo es ordenar ese mapa deportivo, superar antiguas diferencias internas y priorizar el desarrollo formativo.

En lo estrictamente deportivo, el Torneo Apertura comenzará el 29 de marzo, con un calendario anual que también incluirá la disputa del Clausura.

Los equipos mejor posicionados accederán a plazas para competencias nacionales, entre ellas las Copas Argentinas, que se disputan cada temporada en Chapadmalal bajo la organización de la Federación del Vóleibol Argentino.

El calendario también contempla la participación en los Juegos EPADE de beach vóley en abril, además de la presencia en distintos campeonatos argentinos que se desarrollarán en varias provincias.

En el plano económico, la federación parte de un cierre con superávit de la gestión anterior, aunque el sostenimiento del proyecto dependerá en gran medida de afiliaciones de jugadores, técnicos y árbitros, además de acuerdos con empresas, municipios y organismos públicos.

En paralelo, vuelve a aparecer en el horizonte un objetivo histórico: el regreso de Gigantes del Sur, el equipo neuquino que marcó una etapa en la Liga Nacional y llegó a disputar finales en el estadio Ruca Che.

Desde la dirigencia reconocen que sostener una estructura profesional implica un desafío económico importante, especialmente tras los impactos que sufrió la competencia nacional en los últimos años.

Por eso, el enfoque será construir un proyecto a largo plazo, con una base mayoritaria de jugadores formados en la provincia.

“Paso a paso”, repiten desde la conducción. La prioridad inmediata es reconstruir la competencia local y consolidar un proyecto común que vuelva a posicionar al vóley neuquino en el escenario nacional.