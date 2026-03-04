Newsletter
miércoles, marzo 4, 2026
Senillosa inicia construcción de su primer polideportivo

DEPORTES
El intendente Lucas Páez mantuvo un encuentro con la subsecretaria de Obras Delegadas, Tania Coletti, para firmar el convenio que habilita el inicio del primer polideportivo en la localidad de Senillosa.

Se trata de la obra delegada más importante que se ejecutará en la ciudad y un proyecto largamente esperado por la comunidad. El nuevo espacio permitirá ampliar la infraestructura destinada a actividades recreativas, sociales y competitivas, generando más oportunidades para niños, jóvenes y adultos.

El polideportivo también fortalecerá el desarrollo del deporte local y brindará un ámbito adecuado para eventos y encuentros comunitarios. Desde el municipio destacaron que la obra refleja el acompañamiento del gobierno provincial y la decisión de impulsar proyectos estratégicos que mejoren la calidad de vida de los vecinos.

Con la firma del convenio, Senillosa da un paso clave hacia la materialización de una infraestructura que marcará un antes y un después en la vida deportiva y social de la ciudad.

Villa Pehuenia celebra 15 años del Seven de Hockey Mayores
Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

