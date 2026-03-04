Newsletter
miércoles, marzo 4, 2026
Villa Pehuenia celebra 15 años del Seven de Hockey Mayores

DEPORTES
Del 6 al 8 de marzo, Villa Pehuenia será sede de la 15° edición del Seven de Hockey Mayores, un torneo que se consolidó como parte de la identidad deportiva del destino y que este año tendrá un carácter internacional sin precedentes.

Organizado por el Club Deportivo, Cultural y Social Villa Pehuenia, el certamen, declarado de Interés Legislativo Provincial y Municipal, regresará al Complejo Don Cirilo, donde cada jornada combinará competencia deportiva y propuestas recreativas.

En su 15° aniversario, el torneo dará un paso clave con la participación de equipos provenientes de Chile y Uruguay, lo que lo posiciona como un encuentro de alcance sudamericano y refuerza la presencia de Villa Pehuenia en el calendario deportivo regional.

El evento contará además con el madrinazgo y la presencia de la medallista olímpica Inés Arrondo, referente del hockey argentino y símbolo del compromiso con el deporte, en el marco del Mes de la Mujer.

El torneo se consolida como un espacio de encuentro para clubes locales y regionales, combinando competencia, recreación y promoción del deporte femenino, con el objetivo de seguir jerarquizando la agenda deportiva de la localidad.

Previous article
Zapala se prepara para la Carrera de Mujer
Redacción
Redacción

