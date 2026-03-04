Zapala se prepara para la Carrera de Mujer

Un total de 410 participantes confirmaron su asistencia a la Carrera de la Mujer, que se disputará el domingo 8 de marzo en Zapala con distancias competitivas y recreativas.

Organizada por el Municipio, la prueba promete transformar las calles de la ciudad en una marea rosa en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La inscripción cerró el viernes pasado, consolidando la presencia mayoritaria de corredoras locales, aunque también habrá participantes de localidades vecinas y de la provincia de Río Negro.

Las distancias ya confirmadas son 15K competitivos, 7K recreativos y 2K participativos. La mayor convocatoria se registra en los 7K, con más de 243 corredoras, seguida por los 2K con cerca de 100. Los 15K contarán con atletas de nivel regional y nacional que buscarán el podio. Todas las salidas se realizarán desde la Explanada Municipal.

La Carrera de la Mujer se inserta en un calendario deportivo local que continuará con eventos como el Duatlón de Malvinas, el Desafío Portal del Pehuén, la Media Maratón Aniversario Ciudad de Zapala y la Primero Pinos Endurance Race.