Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
miércoles, marzo 4, 2026
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Zapala se prepara para la Carrera de Mujer

DEPORTES
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

Un total de 410 participantes confirmaron su asistencia a la Carrera de la Mujer, que se disputará el domingo 8 de marzo en Zapala con distancias competitivas y recreativas.

Organizada por el Municipio, la prueba promete transformar las calles de la ciudad en una marea rosa en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La inscripción cerró el viernes pasado, consolidando la presencia mayoritaria de corredoras locales, aunque también habrá participantes de localidades vecinas y de la provincia de Río Negro.

Las distancias ya confirmadas son 15K competitivos, 7K recreativos y 2K participativos. La mayor convocatoria se registra en los 7K, con más de 243 corredoras, seguida por los 2K con cerca de 100. Los 15K contarán con atletas de nivel regional y nacional que buscarán el podio. Todas las salidas se realizarán desde la Explanada Municipal.

La Carrera de la Mujer se inserta en un calendario deportivo local que continuará con eventos como el Duatlón de Malvinas, el Desafío Portal del Pehuén, la Media Maratón Aniversario Ciudad de Zapala y la Primero Pinos Endurance Race.

Previous article
A 100 días, el Mundial 2026 en un escenario sensible
Next article
Villa Pehuenia celebra 15 años del Seven de Hockey Mayores
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Jubilados del PAMI recibirán atención garantizada, asegura Marcelo Rucci

NEUQUÉN 0
El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río...

Villa Pehuenia celebra 15 años del Seven de Hockey Mayores

DEPORTES 0
Del 6 al 8 de marzo, Villa Pehuenia será...

Bomberos Voluntarios buscan modificar Ley 27.629

NACIONALES 0
Autoridades del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios mantuvieron reuniones...

Más leídos

Jubilados del PAMI recibirán atención garantizada, asegura Marcelo Rucci

NEUQUÉN 0
El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río...

Villa Pehuenia celebra 15 años del Seven de Hockey Mayores

DEPORTES 0
Del 6 al 8 de marzo, Villa Pehuenia será...

Bomberos Voluntarios buscan modificar Ley 27.629

NACIONALES 0
Autoridades del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios mantuvieron reuniones...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.