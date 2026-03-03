Newsletter
martes, marzo 3, 2026
A 100 días, el Mundial 2026 en un escenario sensible

DEPORTES
Redacción
A solo 100 días de su inicio, el Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrenta uno de los contextos internacionales más complejos de los últimos años.

El torneo, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio y tendrá su final en el MetLife Stadium, será el primero con 48 selecciones y un total de 104 partidos. Sin embargo, el eje ya no está exclusivamente en lo deportivo.

Conflictos y restricciones migratorias

La escalada entre Estados Unidos e Irán generó interrogantes sobre la logística y la seguridad del certamen. La selección iraní ya está clasificada y disputará sus encuentros de fase de grupos en territorio estadounidense.

Washington informó que jugadores y cuerpo técnico podrán ingresar sin restricciones. No obstante, los aficionados iraníes enfrentarían limitaciones migratorias que podrían afectar su presencia en las tribunas.

También se verían alcanzados simpatizantes de otros países, en el marco de medidas adoptadas por el presidente Donald Trump.

Seguridad y clima regional

El Mundial será organizado por Estados Unidos, México y Canadá. En México, recientes hechos de violencia vinculados al entorno del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, reavivaron las preocupaciones por la seguridad en algunas sedes.

Desde la organización aseguran que existen protocolos coordinados entre distintos niveles de gobierno.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó confianza en los países anfitriones y evitó profundizar sobre la coyuntura internacional.

