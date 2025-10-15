El apoyo de EE.UU. a Argentina depende de elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes en la Casa Blanca a su par argentino, Javier Milei, en un encuentro destinado a profundizar la alianza estratégica entre ambos países. La reunión se desarrolló en un clima cordial, aunque Trump condicionó el respaldo económico a los resultados electorales argentinos.

Durante la conferencia de prensa previa, Trump destacó la gestión del Gobierno argentino: “Tenemos confianza en que el presidente Javier Milei lo hará bien. La elección está cerca y la victoria es muy importante; estamos acá para apoyarte”. También valoró las reformas económicas y los entendimientos bilaterales, que incluyen cooperación financiera y un swap con Estados Unidos.

Trump advirtió: “Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Si Milei pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”. Por su parte, Milei agradeció el apoyo y destacó el liderazgo de Trump en la paz entre Israel y Hamas.

La delegación argentina incluyó a su hermana Karina Milei, al ministro de Economía Luis Caputo, a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, al titular del Banco Central Santiago Bausilli, al canciller Gerardo Werthein y al embajador en Washington, Alec Oxenford. Se hospedan en la Blair House, frente a la Casa Blanca.