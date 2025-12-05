Aguinaldo: guía completa para el cobro de diciembre

A medida que avanza diciembre, el pago del aguinaldo concentra la atención de millones de trabajadores, jubilados y pensionados que esperan este ingreso clave para enfrentar los gastos de fin de año. El Sueldo Anual Complementario tiene un marco legal preciso y cada liquidación debe ajustarse a criterios establecidos.

Cuándo se paga el aguinaldo en diciembre

La normativa vigente fija que la segunda cuota debe abonarse hasta el 18 de diciembre. Si esa fecha cayera en un día no laborable, el depósito se adelanta al día hábil anterior. Este año no será necesario modificar el cronograma porque la fecha cae jueves. Los organismos laborales supervisan los pagos y pueden aplicar sanciones ante demoras. Los trabajadores también pueden iniciar denuncias formales si detectan incumplimientos.

Cómo se calcula el aguinaldo

El monto surge del 50% del mejor salario mensual del semestre, comprendido entre julio y noviembre.

Ejemplo:

Mejor remuneración: $500.000

Aguinaldo bruto: $250.000

Sobre esa cifra se descuentan los aportes habituales: 11% de jubilación, 3% de PAMI, 3% de obra social y el aporte sindical correspondiente. En empleos con ingresos variables, como comisiones, se toma el mes con mayor monto total.

Cálculo proporcional

Si no se trabajó todo el semestre, se aplica un cálculo proporcional. La mejor remuneración se divide por dos, luego por 180 y el resultado se multiplica por los días efectivamente trabajados.

Ejemplo:

Mejor salario: $500.000

Días trabajados: 120

Aguinaldo bruto: $166.666,66

El proporcional también corresponde en casos de renuncia o despido.

Quiénes lo cobran

Deben recibir el aguinaldo: los empleados registrados del sector privado, el sector público, el personal doméstico formalizado, los trabajadores rurales y jubilados y pensionados, que lo perciben como Prestación Anual Complementaria.

No corresponde a monotributistas, autónomos, trabajadores no registrados ni pasantes, salvo que el convenio lo establezca. Las licencias pagas, vacaciones o enfermedad justificada no eliminan el derecho al SAC.

Aguinaldo para jubilados

Se calcula como la mitad del haber más alto del semestre. Con el último aumento, quienes cobran la jubilación mínima recibirán $129.799. Los bonos extraordinarios, como el de $70.000 otorgado por Anses, no integran la base de cálculo salvo resolución específica.

Impuesto a las Ganancias

El SAC tiene los mismos descuentos que el salario mensual. También puede tributar Impuesto a las Ganancias si el sueldo neto supera el mínimo de $1.560.483 vigente en diciembre de 2025.

ARCA habilita dos opciones: aplicar la retención en los meses en que se paga el aguinaldo o distribuir el cálculo en 12 partes, ajustando en diciembre. Si el salario de diciembre se acredita en enero, puede modificarse la retención por el cambio de ejercicio fiscal.