Canasta navideña: fuerte brecha entre importados y artículos locales

La Canasta Navideña 2025 registró un valor promedio de $95.401 para los doce productos tradicionales, según un informe de Focus Market para el Blog de Educación Financiera de Naranja X. El estudio muestra un incremento del 27% frente a 2024, cuando el mismo conjunto costaba $75.013.

Para el director de la consultora, Damián Di Pace, esta variación está asociada a un consumo más moderado y a una mayor competencia comercial, factores que podrían mejorar la accesibilidad en la temporada.

Entre los productos con subas más marcadas se encuentran la torta española de frutos secos (+47%), el pan dulce con frutas (+44%) y el turrón español blando (+38%). Dos de estos artículos son importados, lo que los vuelve más sensibles al tipo de cambio y a los costos logísticos.

Los aumentos más leves se dieron en el pan dulce con chips (+9%), las garrapiñadas (+7%) y el champagne (+1%).

El informe también muestra cómo se comporta el consumidor frente a las fiestas. El 44% compra una semana antes, el 27% lo hace con un mes de anticipación y el 21% espera al fin de semana previo. Apenas el 8% realiza sus compras el 24 de diciembre.

En paralelo, la mayoría de los regalos se financia con crédito (61%), seguida por quienes esperan el aguinaldo (27%) y quienes usan rendimientos o ahorros.

Para Di Pace, el menor sobrestockeo previo a las fiestas refleja un mercado en reacomodamiento, donde la búsqueda de promociones y planes de pago definirá la dinámica comercial de fin de año.