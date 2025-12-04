Milei dejó una fuerte definición sobre su mandato

El presidente Javier Milei participó este miércoles de una conferencia en La Rural ante un auditorio lleno de economistas y referentes del sector privado. Durante el encuentro repasó el primer tramo de su gestión y defendió el programa económico con el que busca estabilizar la situación del país.

En su exposición dejó una frase que marcó la jornada: “Si no resuelvo los problemas, estaría muy bien que no me renueven el contrato”. La presentó como una definición personal sobre su rol, al que describió como estrictamente orientado a resultados.

Acompañado por Luis Caputo y Santiago Bausili, Milei aseguró que la Argentina se encuentra en una etapa de ordenamiento que depende del avance del equilibrio fiscal. Reivindicó la política de emisión cero como eje del plan antiinflacionario y afirmó que el Tesoro “fue puesto en caja en un mes”, algo que, señaló, no ocurría desde hacía más de un siglo.

También dedicó parte de su exposición a cuestionar a analistas y consultoras. Dijo que comparan períodos “que no tienen nada que ver” y apuntó a la gestión de 2017: “Macri financiaba el déficit con deuda. Nosotros lo corregimos de raíz”. Calificó de “fatal arrogancia” a quienes intentan anticipar todas las variables macroeconómicas.

Sobre el dólar, sostuvo que sigue siendo determinante en las expectativas y defendió el uso de bandas cambiarias como herramienta transitoria. Además relativizó el aporte de la ayuda internacional y calificó como una “cargada” los US$2.000 millones del swap con China.

Atribuyó parte de la volatilidad financiera al “riesgo kuka”, que ubicó en el clima previo a las elecciones legislativas. También destacó el desempeño electoral del oficialismo: “Si hubieran sido presidenciales, hubiera ganado en primera vuelta”.

Antes de cerrar, insistió en que su tarea no es “hacer onanismo teórico”, sino resolver problemas, y cuestionó que la oposición promoviera “40 leyes que rompen el equilibrio macroeconómico”.