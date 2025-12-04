spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
jueves, diciembre 4, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Milei dejó una fuerte definición sobre su mandato

ECONOMÍA
Redacción
Author: Redacción
1 min.lectura

El presidente Javier Milei participó este miércoles de una conferencia en La Rural ante un auditorio lleno de economistas y referentes del sector privado. Durante el encuentro repasó el primer tramo de su gestión y defendió el programa económico con el que busca estabilizar la situación del país.

En su exposición dejó una frase que marcó la jornada: “Si no resuelvo los problemas, estaría muy bien que no me renueven el contrato”. La presentó como una definición personal sobre su rol, al que describió como estrictamente orientado a resultados.

Acompañado por Luis Caputo y Santiago Bausili, Milei aseguró que la Argentina se encuentra en una etapa de ordenamiento que depende del avance del equilibrio fiscal. Reivindicó la política de emisión cero como eje del plan antiinflacionario y afirmó que el Tesoro “fue puesto en caja en un mes”, algo que, señaló, no ocurría desde hacía más de un siglo.

También dedicó parte de su exposición a cuestionar a analistas y consultoras. Dijo que comparan períodos “que no tienen nada que ver” y apuntó a la gestión de 2017: “Macri financiaba el déficit con deuda. Nosotros lo corregimos de raíz”. Calificó de “fatal arrogancia” a quienes intentan anticipar todas las variables macroeconómicas.

Sobre el dólar, sostuvo que sigue siendo determinante en las expectativas y defendió el uso de bandas cambiarias como herramienta transitoria. Además relativizó el aporte de la ayuda internacional y calificó como una “cargada” los US$2.000 millones del swap con China.

Atribuyó parte de la volatilidad financiera al “riesgo kuka”, que ubicó en el clima previo a las elecciones legislativas. También destacó el desempeño electoral del oficialismo: “Si hubieran sido presidenciales, hubiera ganado en primera vuelta”.

Antes de cerrar, insistió en que su tarea no es “hacer onanismo teórico”, sino resolver problemas, y cuestionó que la oposición promoviera “40 leyes que rompen el equilibrio macroeconómico”.

Previous article
La Provincia deposita haberes este viernes
Next article
Canasta navideña: fuerte brecha entre importados y artículos locales
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Canasta navideña: fuerte brecha entre importados y artículos locales

ECONOMÍA 0
La Canasta Navideña 2025 registró un valor promedio de...

ATEN renueva autoridades en Capital y en su conducción provincial

NEUQUÉN 0
La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén,...

Imputan a tres hombres por bloquear una locación petrolera

JUDICIALES 0
El Ministerio Público Fiscal imputó a tres hombres, identificados...

Más leídos

Canasta navideña: fuerte brecha entre importados y artículos locales

ECONOMÍA 0
La Canasta Navideña 2025 registró un valor promedio de...

ATEN renueva autoridades en Capital y en su conducción provincial

NEUQUÉN 0
La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén,...

Imputan a tres hombres por bloquear una locación petrolera

JUDICIALES 0
El Ministerio Público Fiscal imputó a tres hombres, identificados...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.