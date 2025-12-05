Nuevos límites de extracción: cuánto permite cada banco

Con la llegada de las fiestas y el aumento de operaciones bancarias, distintas entidades actualizaron los límites diarios de extracción en cajeros automáticos. Los montos varían según cada banco, el tipo de cuenta y el canal utilizado, y en muchos casos se pueden hacer retiros sin tarjeta, a través de órdenes emitidas por home banking o aplicaciones móviles.

Los valores informados por las principales entidades son los siguientes:

Banco Nación: hasta $1.000.000 por día.

Banco Provincia: $400.000 con Cuenta DNI, $170.000 por extracción con tarjeta y un máximo de $800.000 diarios.

Banco Ciudad: $800.000 en cajeros propios, hasta $1.200.000 por home banking y $60.000 en Banelco.

Banco Galicia: $400.000 con tarjeta, hasta $999.000 con Token Galicia y $60.000 en Banelco o Link.

ICBC: $400.000 en cajeros, $800.000 en terminales de autoservicio y hasta $1.100.000 para clientes exclusive.

BBVA: hasta $800.000 en cajeros, $1.200.000 sin tarjeta y un límite máximo de $2.000.000 con tarjeta.

Banco Macro: $800.000 para clientes generales, $950.000 para selectos y $300.000 sin tarjeta.

Banco Santander: $900.000 para SuperCuenta, $1.700.000 para perfiles Platinum y Black, $3.600.000 para Pymes y $300.000 sin tarjeta.

Las entidades recomiendan revisar las condiciones de cada cuenta, ya que los topes pueden modificarse según el perfil del cliente o ampliarse temporalmente desde la app o el home banking.