La reforma laboral propone nuevos regímenes para domésticas y repartidores

El último borrador de la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei plantea cambios de alcance para dos sectores con regímenes especiales: el personal de casas particulares y los repartidores que operan mediante aplicaciones digitales. El documento, al que accedió Infobae, redefine obligaciones, condiciones de contratación y criterios de formalidad.

En el caso del servicio doméstico, el texto introduce un período de prueba de seis meses para nuevos contratos por tiempo indeterminado. Durante ese lapso, cualquiera de las partes podrá finalizar el vínculo sin causa y sin abonar indemnización, aunque el empleador no podrá aplicar este mecanismo más de una vez con la misma trabajadora. Se mantienen la jornada máxima de 8 horas diarias o 48 semanales, las 35 horas de descanso desde el sábado a las 13 y el intervalo obligatorio de 12 horas entre jornadas.

El proyecto incorpora nuevas flexibilidades, como la posibilidad de sustituir la provisión de ropa o herramientas por un pago no remunerativo al cierre del período de prueba. También obliga a garantizar alimentación adecuada, contratar un seguro contra riesgos del trabajo y adoptar recibos de sueldo electrónicos a través del sistema que determinará ARCA. El comprobante bancario será prueba suficiente de pago.

En cuanto a los deberes del trabajador, el borrador refuerza la obligación de cumplir instrucciones, proteger bienes del hogar y preservar la intimidad de la familia, prohibiendo difundir información personal o ideológica.

Para los repartidores de plataformas, la reforma propone un marco legal específico. Los usuarios de aplicaciones serán considerados trabajadores independientes, con libertad para elegir horarios, rechazar pedidos y desconectarse en cualquier momento. Las plataformas deberán ofrecer información transparente, canales de reclamo accesibles y capacitaciones en seguridad vial, además de garantizar elementos de protección.

Los repartidores deberán inscribirse ante ARCA, tener cuenta bancaria o billetera electrónica, cumplir normas de tránsito y contratar un seguro de accidentes personales. El régimen asegura el cobro del 100% de las propinas y el acceso a los datos que la plataforma acumula sobre su actividad.

Aunque ambos sectores permanecen fuera de la Ley de Contrato de Trabajo, el borrador establece estándares mínimos más uniformes en materia de pago, formalidad, descanso y seguridad, lo que podría modificar prácticas habituales en hogares y aplicaciones de reparto.