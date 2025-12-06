Milei abre extraordinarias para tratar Presupuesto y reformas clave

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el presidente Javier Milei firmará este jueves el decreto que habilitará el funcionamiento del Congreso desde el 10 hasta el 30 de diciembre. La agenda incluirá el tratamiento del Presupuesto 2026 y una serie de reformas consideradas clave por el Ejecutivo.

Según explicó el vocero, el temario elevado para el período de sesiones extraordinarias abarca el Presupuesto 2026, la inocencia fiscal, el compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria, la modernización laboral, la reforma del Código Penal y la adecuación del régimen ambiental vinculado a glaciares y zonas periglaciares.

Adorni señaló que estos proyectos representan una hoja de ruta central para el Gobierno y subrayó que “el avance hacia la prosperidad es irrefrenable”, en referencia a las prioridades legislativas definidas para cerrar el año.

Desde Casa Rosada aseguraron que el decreto será publicado oficialmente el martes 9 de diciembre, un día antes del recambio legislativo y del segundo aniversario del mandato de Milei. La convocatoria incluirá el envío de los proyectos de Presupuesto, reformas laboral y tributaria, la actualización del Código Penal y la ley de glaciares.

La fecha fue acordada tras las reuniones entre Milei y la mesa chica del Gabinete, y será comunicada también a los jefes de bloques aliados en ambas cámaras. Tampoco se descarta que el Presidente comparta un mensaje por cadena nacional el 10 de diciembre, acompañado de un balance de gestión.