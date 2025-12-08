spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
lunes, diciembre 8, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Nueva línea de financiamiento para taxis y remises

ECONOMÍA
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

La nueva línea de financiamiento destinada a la renovación de vehículos comerciales comenzó a operar con condiciones que apuntan a mejorar la competitividad de pequeñas y medianas empresas. El programa contempla montos escalonados, plazos extendidos y un esquema de actualización pensado para amortiguar el impacto financiero en los primeros meses.

El mecanismo combina una proporción de tasa fija y otra variable, con un sistema que permite escalonar pagos iniciales y acomodar la carga a la estacionalidad de cada actividad. La herramienta está orientada a comercios, transportistas, prestadores de servicios y productores que necesiten actualizar sus unidades para sostener o ampliar operaciones.

Por último, esta línea de créditos se gestionará a través de la ventanilla del Centro Pyme Adeneu, en https://bid.adeneu.com.ar/vehiculos/, donde las personas interesadas podrán completar su solicitud.
Más información está disponible en https://www.neuquen.gob.ar/financiamiento/. Para consultas directas, se encuentra habilitado el teléfono +54 9 2993 28-1537 y el correo creditosbid@adeneu.com.ar.

Previous article
La reforma laboral propone nuevos regímenes para domésticas y repartidores
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

El Gobierno confirmó el descuento del día a quienes adhieran al paro de ATE

NACIONALES 0
El Gobierno nacional confirmó que aplicará el descuento del...

Alerta amarillo por tormentas en el Parque Nahuel Huapi

NEUQUÉN 0
El Parque Nacional Nahuel Huapi informó que el Servicio...

Eventos y fiestas impulsaron la ocupación turística

TURISMO 0
La Provincia cerró el fin de semana largo con...

Más leídos

El Gobierno confirmó el descuento del día a quienes adhieran al paro de ATE

NACIONALES 0
El Gobierno nacional confirmó que aplicará el descuento del...

Alerta amarillo por tormentas en el Parque Nahuel Huapi

NEUQUÉN 0
El Parque Nacional Nahuel Huapi informó que el Servicio...

Eventos y fiestas impulsaron la ocupación turística

TURISMO 0
La Provincia cerró el fin de semana largo con...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.