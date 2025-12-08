Nueva línea de financiamiento para taxis y remises

La nueva línea de financiamiento destinada a la renovación de vehículos comerciales comenzó a operar con condiciones que apuntan a mejorar la competitividad de pequeñas y medianas empresas. El programa contempla montos escalonados, plazos extendidos y un esquema de actualización pensado para amortiguar el impacto financiero en los primeros meses.

El mecanismo combina una proporción de tasa fija y otra variable, con un sistema que permite escalonar pagos iniciales y acomodar la carga a la estacionalidad de cada actividad. La herramienta está orientada a comercios, transportistas, prestadores de servicios y productores que necesiten actualizar sus unidades para sostener o ampliar operaciones.

Por último, esta línea de créditos se gestionará a través de la ventanilla del Centro Pyme Adeneu, en https://bid.adeneu.com.ar/vehiculos/, donde las personas interesadas podrán completar su solicitud.

Más información está disponible en https://www.neuquen.gob.ar/financiamiento/. Para consultas directas, se encuentra habilitado el teléfono +54 9 2993 28-1537 y el correo creditosbid@adeneu.com.ar.