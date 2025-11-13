spot_img
jueves, noviembre 13, 2025
Zapala comienza a planificar el Corso de la Ciudad 2026

AGENDAENTRETENIMIENTOS
El Municipio de Zapala comenzó los preparativos para el Corso de la Ciudad 2026, convocando a una reunión con referentes de murgas y comparsas locales y regionales. El encuentro se realizará el miércoles 19 de noviembre a las 20:30 en la Secretaría de Cultura (Houssay 686), con el fin de iniciar la planificación del evento.

Desde la organización señalaron que este primer encuentro será clave para diseñar la nueva edición del tradicional corso, con el aporte de ideas, propuestas y proyectos de los participantes.

El Corso de la Ciudad no solo reúne a comparsas y murgas, sino también a artistas, músicos, artesanos y emprendedores, que aportan diversidad cultural y comercial a las jornadas del festejo.

La última edición celebró los 25 años del Corso zapalino, con tres días de actividades y una ocupación hotelera del 80%, impulsada por la llegada de visitantes de toda la región.

Tres días de sabor y música en el Festival de la Empanada
