spot_img
Newsletter
ESCUCHANOS
TODO
domingo, noviembre 16, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

Top 5 de la semana

Nuevos valores y beneficios en los planes de Netflix

ENTRETENIMIENTOS
Redacción
Author: Redacción
Less than 1 min.lectura

Netflix aplicó un aumento de precios que comenzó a regir este mes en Argentina, en el marco de una reorganización de su estructura de planes y de un escenario marcado por nuevos estrenos previstos para los próximos meses.

Plan Básico

Precio mensual: $8.999
Acceso ilimitado a series, películas y juegos
Sin publicidad
Reproducción y descargas en 1 dispositivo
Calidad de imagen: 720p

Plan Estándar

Precio mensual: $14.999
Posibilidad de agregar 1 miembro extra por $5.399
Sin publicidad
Reproducción en 2 dispositivos
Calidad Full HD (1080p)
Descargas en 2 equipos

Plan Premium

Precio mensual: $14.999
Opción de sumar hasta 2 miembros extra, cada uno por $5.399
Resolución Ultra HD (4K) con HDR y audio espacial
Reproducción en 4 dispositivos
Descargas en 6 equipos

Los cambios buscan ordenar el sistema de miembros extra, que ganó terreno el último año. La plataforma apunta a un esquema más claro entre los planes, con diferencias marcadas en calidad de imagen y cantidad de dispositivos disponibles.

Previous article
Zapala comienza a planificar el Corso de la Ciudad 2026
Redacción
Redacción

Popular Articles

spot_img

Nosotros

Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

Últimos artículos

Neuquén revalida certificación libre de transmisión de Chagas

SALUD 0
La provincia del Neuquén obtuvo nuevamente la certificación que...

Elecciones en Chile: escenario ajustado y posible balotaje

INTERNACIONALES 0
Chile se encamina a un domingo clave con las...

Operativo urgente del 101 asistió un nacimiento

POLICIALES 0
Un llamado al 101 activó un operativo urgente en...

Más leídos

Neuquén revalida certificación libre de transmisión de Chagas

SALUD 0
La provincia del Neuquén obtuvo nuevamente la certificación que...

Elecciones en Chile: escenario ajustado y posible balotaje

INTERNACIONALES 0
Chile se encamina a un domingo clave con las...

Operativo urgente del 101 asistió un nacimiento

POLICIALES 0
Un llamado al 101 activó un operativo urgente en...

Subscribe

© Grupo Récord 2024.