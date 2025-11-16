Nuevos valores y beneficios en los planes de Netflix

Netflix aplicó un aumento de precios que comenzó a regir este mes en Argentina, en el marco de una reorganización de su estructura de planes y de un escenario marcado por nuevos estrenos previstos para los próximos meses.
Plan Básico
Precio mensual: $8.999
Acceso ilimitado a series, películas y juegos
Sin publicidad
Reproducción y descargas en 1 dispositivo
Calidad de imagen: 720p
Plan Estándar
Precio mensual: $14.999
Posibilidad de agregar 1 miembro extra por $5.399
Sin publicidad
Reproducción en 2 dispositivos
Calidad Full HD (1080p)
Descargas en 2 equipos
Plan Premium
Precio mensual: $14.999
Opción de sumar hasta 2 miembros extra, cada uno por $5.399
Resolución Ultra HD (4K) con HDR y audio espacial
Reproducción en 4 dispositivos
Descargas en 6 equipos
Los cambios buscan ordenar el sistema de miembros extra, que ganó terreno el último año. La plataforma apunta a un esquema más claro entre los planes, con diferencias marcadas en calidad de imagen y cantidad de dispositivos disponibles.