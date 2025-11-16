Nuevos valores y beneficios en los planes de Netflix

Netflix aplicó un aumento de precios que comenzó a regir este mes en Argentina, en el marco de una reorganización de su estructura de planes y de un escenario marcado por nuevos estrenos previstos para los próximos meses.

Plan Básico

Precio mensual: $8.999

Acceso ilimitado a series, películas y juegos

Sin publicidad

Reproducción y descargas en 1 dispositivo

Calidad de imagen: 720p

Plan Estándar

Precio mensual: $14.999

Posibilidad de agregar 1 miembro extra por $5.399

Sin publicidad

Reproducción en 2 dispositivos

Calidad Full HD (1080p)

Descargas en 2 equipos

Plan Premium

Precio mensual: $14.999

Opción de sumar hasta 2 miembros extra, cada uno por $5.399

Resolución Ultra HD (4K) con HDR y audio espacial

Reproducción en 4 dispositivos

Descargas en 6 equipos

Los cambios buscan ordenar el sistema de miembros extra, que ganó terreno el último año. La plataforma apunta a un esquema más claro entre los planes, con diferencias marcadas en calidad de imagen y cantidad de dispositivos disponibles.