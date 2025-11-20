spot_img
jueves, noviembre 20, 2025
Fechas y artistas confirmados para la Fiesta de la Confluencia

Neuquén se alista para una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia, que tendrá lugar del 5 al 8 de febrero en Isla 132. El encuentro, uno de los eventos gratuitos más convocantes del país, reunirá música en vivo, gastronomía y propuestas para distintos públicos.

Desde el Ejecutivo municipal indicaron que el festival mantiene el esquema de costo cero, por lo que la contratación de artistas y la producción general se financian mediante auspiciantes privados, productoras y acuerdos comerciales, sin uso de fondos públicos.

La grilla ya confirmó a Luck-Ra, La Beriso, Bersuit Vergarabat, Luciano Pereyra, Trueno y FMK, quienes actuarán en el escenario principal.

Con la costa del río Limay como marco, la Confluencia volvió a instalarse como una referencia cultural en la región. Además de la música, habrá puestos gastronómicos, emprendedores y propuestas recreativas que convocan a visitantes de toda la zona y también de Chile.

El movimiento turístico que genera el evento impacta en la ocupación hotelera, la actividad gastronómica y los servicios. Para la organización se implementarán operativos especiales de tránsito, transporte, controles y limpieza del predio, claves para un festival que convoca a decenas de miles de personas cada noche.

Con su esquema de entrada libre, financiamiento privado y una grilla en crecimiento, la Fiesta de la Confluencia vuelve a posicionarse entre las propuestas culturales más relevantes del verano.

Nuevos valores y beneficios en los planes de Netflix
Los contenidos de Neuquén que no te podés perder. Actualidad, Sociedad, Vida & Ocio, Deporte & Salud, Turismo, Tecnología, Negocios y Energía.

