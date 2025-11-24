La Sinfónica del Neuquén cierra su temporada con estreno nacional

La Orquesta Sinfónica del Neuquén se prepara para cerrar su temporada 2025 con un programa especial por su 25° aniversario, que incluirá el estreno absoluto de “5 estudios para orquesta”, obra del compositor argentino Flavio Romanelli, ganadora del Primer Premio del Concurso de Composición de la Academia Nacional de las Artes y del Fondo Nacional de las Artes.

El concierto también presentará dos piezas de Ludwig van Beethoven: el Concierto para piano n.º 1 en Do Mayor, Op. 15, que tendrá al pianista Emilio Peroni como solista invitado, y la Sinfonía n.º 7 en La Mayor, Op. 92.

La función será dirigida por el maestro Andrés Tolcachir y contará con la presencia del propio Romanelli, que escuchará por primera vez su obra interpretada en vivo. También estará presente el presidente de la Academia Nacional de Bellas Artes, Sergio Baur.

El encuentro se realizará el viernes 29 de noviembre a las 21, en el cine teatro Español de la ciudad de Neuquén. Las entradas pueden adquirirse en la boletería del teatro, de lunes a viernes entre las 8.30 y las 21, con un valor general de $10.000 y $7.000 para jubilados. El evento será transmitido por RTN.

La organización está a cargo de la fundación del Banco Provincia del Neuquén, con acompañamiento institucional provincial.