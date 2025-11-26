Ballet Sureras clasificó al festival nacional de Cosquín

El elenco neuquino Sureras fue seleccionado en el Pre Cosquín realizado en Esquel para competir en las primeras instancias del tradicional festival que se llevará a cabo en enero en Córdoba. La compañía, dedicada al folklore contemporáneo, participará en la categoría Conjunto de Baile, donde también fueron elegidos otros grupos de la región. Su directora y coreógrafa, Luján González, recibió una mención especial por su labor artística.

Con esta clasificación, la agrupación neuquina accede a uno de los escenarios culturales más relevantes del país. “Quedamos clasificadas para ir a Cosquín. Del 12 al 18 de enero estaremos en la competencia nacional donde participan los mejores cuerpos de baile y músicos”, señaló González.

La directora destacó el esfuerzo del elenco y subrayó que se trata de un grupo compuesto íntegramente por mujeres, una presencia que comienza a ganar espacio en este tipo de certámenes. “Trabajamos con ensayos de ocho horas. Queríamos que la historia e identidad de la Patagonia estuvieran representadas en el festival, somos uno de los pocos grupos que realiza este enfoque”, agregó.

En la instancia clasificatoria, el ballet presentó la obra “Mujer Campesina”, inspirada en vivencias de mujeres del norte neuquino, con música en vivo y repertorio regional. En la final, interpretó “Patagonia que arde”, una propuesta que reflexiona sobre los incendios que afectan a los bosques.

Sureras está integrado por 25 bailarinas y cuatro músicas. En sus cinco años de trayectoria han pasado más de 70 intérpretes y la compañía mantiene un trabajo constante para visibilizar historias vinculadas al territorio. El grupo ya había participado de Cosquín en 2023 y 2024, aunque esta será la primera presentación con su formación actual.