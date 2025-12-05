La dura revelación de Elton John sobre su salud

El músico Elton John reveló que perdió la visión de ambos ojos tras una infección ocular severa que lo afectó durante los últimos 15 meses. En declaraciones difundidas por Variety y citadas por People, contó que “perdí mi ojo derecho y el izquierdo tampoco está bien”, y admitió que desde entonces “no he podido ver nada, ni mirar nada, ni leer nada”.

La situación impactó de lleno en su vida profesional y en los momentos con su familia. En The Times, explicó que no poder observar a sus hijos, Zachary y Elijah, en sus actividades deportivas fue “angustiante”. “No puedo leer. No puedo ver a mis hijos jugar al rugby o al fútbol”, señaló.

El artista describió esta etapa como devastadora y afirmó que debió modificar hábitos para adaptarse. La imposibilidad de reconocer rostros o realizar tareas simples incrementó su estrés, aunque intenta mantener estabilidad emocional.

Pese al diagnóstico, conserva una mirada esperanzada. “Hay esperanza. Solo tengo que ser paciente y confiar en que algún día la ciencia me ayudará”, dijo. También destacó la importancia de la resiliencia ante escenarios complejos.

El apoyo de su esposo David Furnish, de sus hijos y de colegas cercanos resultó fundamental. Paul McCartney, Pete Townshend, Mick Jagger y Keith Richards se mantienen en contacto para acompañarlo. “Paul McCartney me llama por FaceTime para ver cómo estoy”, contó.

Elton valoró especialmente un mensaje que recibió de Keith Richards, quien le dijo: “Hola, cariño, ¿cómo estás? Sabes que te queremos”. Para el músico, gestos así marcan una diferencia.

Aun en este contexto, remarcó la importancia de agradecer lo que conserva. “Tengo a mi familia maravillosa y todavía puedo ver algo por aquí”, expresó, destacando la visión parcial que mantiene.